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12:24 27.05.2019

Экс-команда украинского "Коммерсанта" запустила деловой портал The Page

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Экс-команда украинского "Коммерсанта" во главе с Андреем Юхименко и Олегом Гавришем запустила деловой интернет-портал The Page.

"Друзья, рад сообщить, что сегодня наш замечательный коллектив запустил новый деловой портал The Page. Почему такое название – секрет", - написал на своей странице в Facebook Юхименко, выступивший главным редактором издания.

Он также сообщил, что первым заместителем главного редактора, руководителем спецпроектов The Page стал Олег Гавриш, редактором отдела Styl – Яна Панюшкина, Евгений Черновалов назначен выпускающим редактором портала, а Оксана Ришко – редактором раздела "Эксперты". Экс-главред "VOGUE-Украина" Маша Цуканова в команде The Page будет отвечать за написание текстов на злободневные социальные темы.

ООО "Информационное агентство "Зе Пейдж Медиа" зарегистрировано 24 января 2019 года с уставным капиталом в 200 грн. Руководителем компании указана Анна Федосенко.

При этом 76% уставного капитала The Page принадлежит Гавришу, по 5% - Цукановой, Юхименко, Панюшкиной и Федосенко. Еще 4% - разделены между сотрудниками агентства.

Как сообщалось, в конце 2018 года из бизнес-блока издания "Новое время" уволилась вся команда журналистов. В частности, в числе уволившихся были Юхименко, Гавриш, Черновалов и другие журналисты.

Гавриш позже неоднократно заявлял, что журналистов никто не увольнял - команда решила сосредоточиться на своих проектах, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество с изданием.

"Новое Время" было основано в 2014 году командой изданий "Корреспондент" и "Коммерсантъ". Инвестором "Нового Времени" стал глава инвестиционного фонда Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации (EBA) Томаш Фиала.

Теги: #the_page #комерсант #портал
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