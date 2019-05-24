Нацсовет по телерадиовещанию соберется 13 июня

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк не видит возможности созвать заседание Нацсовета ранее 13 июня.

Об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что не могла до сих пор открыть ни одно из заседаний регулятора по той причине, что увольнение президентом Петром Порошенко главы Нацсовета Юрия Артеменко и назначение на его место Владимира Горковенко могло быть признано незаконным, и тогда любое решение, за которое проголосовал бы Горковенко, можно было бы оспорить.

По словам Герасимьюк, она обратилась в Верховную Раду за разъяснением указанной законодательной коллизии и ожидает ответа.

"Сегодня мы, к тому же, получили указ президента, который возвращает Артеменко. И я не знаю, как он теперь решит поступить. Я считаю, что он должен вернуться на ту должность, с которой уходил, потому что мы не избирали нового главу. Потом мы должны отменить приказ об его увольнении. И, если человек все-таки устал, поскольку именно это было причиной его ухода, он может снова подать заявление об увольнении. Или остаться и доработать свой срок до 7 июля, когда заканчивается его каденция", - пояснила первый замглавы регулятора.

Герасимьюк также отметила, что следующее заседание Нацсовета может состояться не ранее 13 июня 2019 года.

"Дело в том, что 30 мая два человека будут отсутствовать – один в командировке, один в плановом отпуске, и у нас не будет кворума. 6 июня также будут отсутствовать двое – мой коллега еще не вернется из отпуска, а я буду на заседании Комитета Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества. В итоге остается 13 июня. И, мне кажется, что к этому времени мы получим определенную ясность по указанному вопросу", - сказала она.

Первый замглавы регулятора также подчеркнула, что в связи с тем, что президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады, текущий состав Нацсовета может продолжить работу до переизбрания нового состава парламента.

"У нас начались новые выборы и парламентский комитет по вопросу назначения нового состава Нацсовета и увольнения старого состава не заседал", - пояснила она.

Герасимьюк отметила, что, как и любой из членов регулятора, может уволиться по собственному желанию, но не планирует этого делать, поскольку в таком случае заседания Нацсовета будут заблокированы по причине недостаточного количества его членов.

"Я думаю, что люди, которых не уволят, будут работать до тех пор, пока парламент не соберется и не решит эту проблему. Так что нам нужно будет работать, пока не выберут новый парламент, он не создаст коалицию, и не начнет назначать все органы, которые в его власти", - констатировала Ольга Герасимьюк.

В состав Национального совета входят восемь человек. Четверых членов Национального совета назначает Верховная Рада, еще четверых - президент. Срок полномочий членов совета - пять лет. При этом одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Национального совета только один раз.

В настоящее время в составе Нацсовета первый замглавы Ольга Герасимьюк, замглавы Ульяна Фещук, ответственный секретарь Александр Ильяшенко и три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и Олег Черныш.

Юридический статус ранее уволенного главы Юрия Артеменка и новоназначенного члена Владимира Горковенко сейчас, по мнению Герасимьюк, вызывает вопросы.

Ульяна Фещук ранее на брифинге в Киеве в пятницу сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой избрать восьмого члена регулятора до начала выборов, поскольку соответствующий парламентский Комитет уже провел конкурс.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.