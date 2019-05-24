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13:43 24.05.2019

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

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Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Студия "Квартал 95" не продавала права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе студии.

"Международной дистрибуцией сериала "Слуга народа" и еще нескольких проектов, произведенных студией "Квартал 95", в том числе "Рассмеши комика", "Рассмеши комика. Дети", занимается компания Eccho Rights", - заявили в пресс-службе "Квартал 95".

Ранее в российских СМИ появилась информация о приобретении российской компанией "Яндекс" эксклюзивных прав на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа".

Eccho Rights - международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM , одной из крупнейших в Азии медиа-и развлекательных компаний.

Как сообщалось, сериал "Слуга народа" был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019г.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт",

Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия)

Теги: #рф #яндекс #квартал_95
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