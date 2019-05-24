Новоназначенный экс-президентом Порошенко член Нацсовета по телерадиовещанию считает свое увольнение незаконным

Новоназначенный указом экс-президента Украины Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государтсва Владимира Зеленского (№323/2019 от 4 мая).

"Это может означать две вещи: или я сам написал заявление (об уходе – ИФ), или я умер. Очевидно – вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол "ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти". Похоже, "разбирание на запчасти" выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко в ходе брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу.

Он также подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

В ходе брифинга, четверо членов Национального совета по телерадиовещанию также заявили о блокировании работы органа заместителем ранее уволенного Петром Порошенко главы Нацсовета Ольгой Герасимьюк.

"Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский, подчеркнув, что указанная проблемная ситуация длится уже три недели.

По данным членов Нацсовета, в текущей повестке дня скопилось уже более 120 вопросов.

В то же время срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был истечь в начале июля 2019 года.

Как сообщалось, Ю.Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

Президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".