Киберполиция в Днепре прекратила деятельность провайдера, который распространял пиратский контент

Работники общества с ограниченной ответственностью за ежемесячную плату незаконно предоставляли жителям жилых массивов г.Днепр доступ к просмотру программ вещания известных украинских телеканалов, сообщает пре

"Незаконная ретрансляция телеканалов была замаскирована под легальный сигнал компании. Более 5тыс. пользователей даже не подозревали, что ежемесячно платят за пиратский контент. Сейчас по обращению правообладателей полиция начала уголовное производство. В офисах провайдера проведены обыски", - сообщает Департамент киберполиции Украины.

Злоумышленники подключали абонентов через проводную сеть кабельного телевидения и раздавали цифровой и аналоговый сигнал. При этом представители провайдера не заключали договоров с правообладателями на ретрансляцию каналов. Пользователи же даже не подозревали, что услуги, которые им предоставляет провайдер, незаконны.

"Сегодня, 23 мая, проведены три обыска в офисных помещениях провайдера. Изъята компьютерная техника, более полусотни телевизионных и интернет-тюнеров разных модификаций, ТВ-карты для доступа к каналам телевидения и ретрансляторы цифрового сигнала и связи. Кроме того, изъяты печати общества, документацию и черновые записи", - говорится в сообщении.

В Киберполиции отметили, что услугами этого провайдера пользовались более пяти тысяч жителей Днепра. Теперь доступ к кабельному телевидению для них заблокирован в связи с изъятием во время обысков техники, которая использовалась для передачи цифрового и аналогового сигнала.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. После проведения всех экспертиз изъятой техники будет решен вопрос о переквалификации производства по ст. 176 (Нарушение авторских прав) УК Украины.