Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

"Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в указе № 324/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу.

Также указом №322 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019г №186, которым пятый президент Украины уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Еще одним своим указом (№323/2019) глава государства отменил указ президента Порошенко от 4 мая 2019 №187, которым тот назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Горковенко.

Артеменко был главой Нацсовета по телерадио до указа Порошенко.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".

НКРСИ является коллегиальным органом, который создается в составе главы и шести членов. Срок их полномочий – шесть лет. Глава и члены НКРСИ назначаются на должности и увольняются с них президентом. До недавнего времени в Комиссии была одна вакансия.

Глава и четыре члена в нынешнем составе НКРСИ были назначены в мае-сентябре 2014 года, а один – в июне 2016 года.