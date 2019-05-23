"Vodafone Украина" в I кв. увеличил выручку на 19%, чистую прибыль на 16%, а также доходы от торговой розницы

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" по итогам января-марта 2019 года вышел на показатель выручки 3,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 16% - до 426 млн грн.

Показатель OIBDA по итогам трех месяцев увеличился на 19% в годовом исчислении и достиг 1,8 млрд грн, маржа OIBDA составила 52,8% (как и в первом квартале 2018 года).

"Основной причиной увеличения доходов "Vodafone Украина" стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. 4G-клиент "Vodafone Украина" по результатам квартала в среднем использовал 7,6 ГБ трафика в месяц, а общий объем интернет-трафика в сети "Vodafone Украина" за год увеличился вдвое. Количество клиентов, которые пользуются интернетом четвертого поколения связи, по результатам первого квартала составляло 3,5 млн", - отмечается в отчете оператора.

В то же время, в компании отметили, что по итогам января-марта 2019 года у "Vodafone Украина" оказался самый низкий на рынке показатель ARPU - 55,4 грн.

В пресс-службе оператора также отметили, что в первом квартале 2019 года увеличились доходы торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы.

"Торговая сеть компании сегодня насчитывает более 200 собственных магазинов. Магазины "Vodafone Украина" предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги "Vodafone Украина" и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании", - отмечается в пресс-релизе по финотчетности компании.

При этом, согласно отчету материнской компании "Мобильные Телесистемы" (Россия), в МТС продолжают отмечать существенные риски развития сети собственной розницы "Vodafone Украина".

Кроме того, согласно отчету оператора по результатам января-марта 2019 года 86% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью "Vodafone Украина", и 57% украинцев получили доступ к услугам 4G от оператора.

По результатам первого квартала 2019 года количество клиентов "Vodafone Украина" составило 19,6 млн – тогда как по результатам первого квартала 2018 года у оператора было 20,7 млн клиентов в Украине.

"Уменьшение абонентской базы в прошедшем году вызвано двумя факторами: недоступностью услуг связи на некоторых территориях на востоке страны и снижением потребности абонентов мобильной связи в использовании одновременно нескольких sim-карт – общерыночной тенденцией, которая проявляется у всех операторов", - отмечается в сообщении.