Телеком

12:48 23.05.2019

life и Ericsson протестировали технологию 5G на скорости 25,6 Гбит/сек

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life и Ericsson протестировали технологию 5G на скорости 25,6 Гбит/сек

Оператор мобильной связи компания lifecell совместно с компанией Ericsson провели тестирование технологии мобильной связи пятого поколения (5G) в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц.

В рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве в четверг был развернут демо-сегмент сети 5G и представлены передовые возможности мобильного интернета пятого поколения на примере зон реализации тактильной дистанционной робототехнической хирургии, мгновенной конференц-связи и интерактивных игр (технология эффекта погружения).

Во время открытого тестирования скорости 5G была достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц с использованием технологий Beamforming и Beamtracking, MIMO Massive и Multi-User (многопользовательская), а также инновационных концепций и решений Ericsson.

Руководитель департамента стратегии и развития новых направлений бизнеса lifecell Андрей Лебедев отметил, что 5G - одна из технологий, призванных обеспечить Украине цифровое будущее.

"Оборудование, которое сейчас поставляется операторам, готово для разворачивания мобильных сетей пятого поколения. Это одна из причин, почему мы вели маркетинг 4.5G. Мы смотрим в будущее. Поскольку в Украине мы позже всех запускали 4G-связь, мы имели возможность закупать наиболее современное оборудование, поддерживающее 5G ", - заявил он.

"В настоящее время в Украине основное внимание уделяется дальнейшему увеличению емкости и расширению покрытия 4G. Сейчас мы хотим продемонстрировать, что Ericsson и lifecell уже имеют необходимые технологии и компетенции для будущего развертывания 5G, когда украинский рынок и телекоммуникационные экосистемы будут готовы к переходу на следующий технологический уровень... В первую очередь 5G - это возможности, и все зависит от того, как игроки рынка смогут их использовать", - заявил в свою очередь CEO "Ericsson Украина" Ярослав Ницак.

Он отметил, что компания Ericsson видит новые возможности в реализации технологии 5G как для производителей, так и для абонентов.

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Теги: #связь #lifecell #5g
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