Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

Четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0 - ИФ) перестала быть просто концепцией, стандарты уже активно внедряются, в частности на предприятиях реального сектора в Европе. Об этом сообщили представители крупнейших европейских компаний во время форума “Цифровые отличия в производстве” в четверг в Сандвике (Швеция).

«Индустрия 4.0 уже случилась, это происходит здесь и сейчас, причем скорость ее внедрения ускоряется», - заявил вице-президент по стратегии и развитию Sandvik Coromat Магнус Экбек.

Эксперты отмечают 10 ключевых технологий, характерных и способствующих переходу промышленных предприятий к работе в рамках этой концепции «Интернет вещей, роботы, искусственный интеллект, виртуальная реальность, 3D-печать, дополненная реальность, большие данные, блокчейн, дроны и генетика, - вот основные черты Индустрии 4.0», - отметила глава по развитию цифрового бизнеса Sandvik Петра Сундстром.

По словам экспертов, внедрение подобных технологий, вопрос не только рентабельности и доходности бизнеса, это вопрос выживания. В условиях, когда конкурировать приходится не только с компаниями в своей и смежной сферах, инфраструктурными компаниями и провайдерами, со своими поставщиками и логистическими партнерами, но даже собственными клиентами, нужно постоянно предоставлять лучшие продукты, сервисы и экспертизу, развиваться и совершенствоваться.

Однако и на издержках внедрение стандартов и технологий Индустрии 4.0 существенно сказывается. Так, по словам, CDO Siemens Gamesa Renewable Energy Кристиана Сондерструпа, использование дронов, элементов искусственного интеллекта и больших данных, позволило сократить время на анализ состояния одной лопасти ветрогенератора с 14000 сек до 34 сек, фактически на 100%.

Причем эксперты отмечают, что сегодня промышленным предприятиям нет нужды создавать всю цифровую экосистему с нуля, более того, существующие предложения со стороны чисто цифровых компаний позволяют оперативно переходить от производства продукта к предоставлению продукта-как-сервиса. Например представители Microsoft давно уже говорят о “Гибридных облаках”: сервисы облачной платформы Azure Microsoft в связке с технологией для интернета вещей Azure Sphere. “Мы обеспечиваем безопасность, приватность и контроль, прозрачность - вы всегда знаете, как и что мы делаем с данными и мы работаем с данными только согласно закону”, - сообщил EMEA региональный бизнес-лидер, направления “Производство и ресурсы, коммерческих предприятий” Microsoft (EMEA Regional Business Leader, Manufacturing & Resources, Enterprise Commercial​ Microsoft) Патрик Шёштедт.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА “Интерфакс-Украина”, Патрик Шёштедт отметил, что у компаний из Украины и Восточной Европы, есть интерес к продуктам позволяющим трансформировать предприятия к Индустрии 4.0, однако практический спрос сильно уступает Западной Европе.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия постепенно начали внедрять технологию интернета вещей (IoT): согласно исследованию Microsoft, в Украине ей пользуются 2% поставщиков оборудования.

Microsoft отмечает, что в мире подобные технологии внедряются существенно быстрее: к 2020 году 40% операционных процессов на предприятиях смогут налаживаться без участия человека.