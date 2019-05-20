Американский провайдер спутникового ТВ Dish Network покупает подразделение EchoStar за $800 млн

Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network Corp. объявил о покупке части активов EchoStar Corp. примерно за $800 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Dish обменяет 22,9 млн своих акций на подразделение спутникового вещания EchoStar, которое включает девять спутников прямого вещания, а также ряд объектов недвижимости.

В 2017 году Dish уже приобрела у EchoStar несколько активов в этой сфере. Покупка ключевого бизнеса EchoStar, предоставляющего услуги спутниковой связи, как рассчитывает Dish, позволит повысить эффективность деятельности компании и улучшить финансовые показатели.

Сделка, как ожидается, будет закрыта во втором полугодии 2019 года.

Акции Dish дешевеют в ходе торгов в понедельник более чем на 11%, тогда как цена бумаг EchoStar растет на 2,7%.

Снижению котировок Dish также поспособствовала новость о том, что председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Аджит Пай поддержал слияние операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp.

Ранее Dish претендовала на покупку Sprint, а также пыталась приобрести ряд других сотовых операторов, чтобы выйти на рынок мобильной связи. Компания пока не имеет клиентов в секторе мобильной связи, однако владеет частотами, необходимые для развития деятельности в этом направлении. По мнению аналитика Pivotal Research Джеффри Влодарчака, слияние Sprint и T-Mobile, скорее всего, отложит реализацию планов Dish по выходу на новый рынок на значительный срок, пишет агентство Bloomberg.