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16:13 20.05.2019

Экс-президент "Киевстара" вошел в набсовет VoxUkraine

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Экс-президент "Киевстара" вошел в набсовет VoxUkraine

 Экс-президент мобильного оператора компании "Киевстар" Петр Чернышов вошел в состав наблюдательного совета VoxUkraine.

"Я вошел в набсовет очень мной уважаемой организации – VoxUkraine. Эта некоммерческая аналитическая платформа была основана на волне подъема в 2014 году. Цель у организации и тогда и сейчас… – повышать качество экономической дискуссии в Украине", - написал Чернышов в Facebook.

По его словам, он разделяет мысль о том, что образование и повышение уровня общей экономической грамотности приведет к положительным изменениям в экономике.

"Мой личный вызов как члена наблюдательного совета - внести весомый вклад в стратегическое развитие VoxUkraine. За работу в этой организации я, разумеется, не получаю денег. Мне просто интересно. Также я уверен, что 22 года моего успешного управленческого опыта в этом очень помогут", - заявил экс-руководитель "Киевстара".

VoxUkraine - независимая аналитическая платформа, основанная после Революции достоинства в 2014 году группой работающих в Украине и за границей экономистов и юристов, публикует экономический онлайн-журнал, а также развивает несколько образовательных проектов. С конца 2015 года VoxUkraine зарегистрирована как общественная организация.

Теги: #чернышов #voxukraine
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