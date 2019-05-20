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09:42 20.05.2019

Google приостановила бизнес с Huawei - СМИ

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Google приостановила бизнес с Huawei - СМИ

 Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 млрд.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.

Теги: #huawei #google
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