Затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями - "Киевстар"

Для внедрения в Украине связи 5G может понадобиться покупка большого количества частот, затраты на которые в текущих рыночных условиях могут окупаться десятилетиями, считает мобильный оператор-компания "Киевстар".

Директор по регуляторному обеспечению бизнеса "Киевстар" Александр Когут в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что оценивает решение президента Петра Порошенко запустить 5G связь в Украине в 2020 году со сдержанным оптимизмом, поскольку для того, чтобы указ воплотился в жизнь, необходимо проделать огромный объем работы.

"Для внедрения 5G может понадобиться покупка большого количества частот, затраты на которые, учитывая низкий "мобильный чек" абонента и инвестиционные риски могут окупаться десятилетиями. Для того чтобы новая технология успешно прокладывала свой путь к потребителю, необходимо создавать условия для улучшения экономики страны, снижения налогового давления на отрасль и ее адаптации к европейским практикам регулирования", - подчеркнул он.

Когут отметил, что согласно международному опыту, для внедрения в Украине технологии 5G потребуются как низкие частоты - для обеспечения покрытия, так и высокие – для скорости и емкости сетей.

По его мнению, в Украине хорошим сочетанием таких частот могут быть диапазоны 700 МГц (Band 28) и 3,4 – 3,8ГГц (Band 42-43).

"На телеком-рынке таких свободных частот пока нет. Поэтому телекомрегулятору потребуется разработать план освобождения перспективных диапазонов частот и начать его выполнение. Отсутствует в Украине и принцип технологической нейтральности, т.е. возможность для телекомоператора в рамках выданных ему частотных лицензий внедрять любые технологии. Это – существенный барьер в развитии как существующих, так и будущих технологий", - считает директор по регуляторному обеспечению бизнеса "Киевстар".

Он также отметил, что инициативы отраслевого регулятора по повышению платы за радиочастоты также могут осложнить развитие рынку украинской мобильной связи.

"Как никогда актуальным становится вопрос инвестиционной привлекательности рынка. В прошлом году, телекомоператоры внедрили 4G. Только "Киевстар" за 2018 год и первый квартал 2019 года инвестировал в это более 8 млрд грн. Сейчас телекомрегулятор выдвигает инициативы, по которым плата за радиочастоты может существенно увеличиться. При этом в Украине налоговая нагрузка на операторов мобильной связи одна из самых высоких в мире", - подчеркнул Когут.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G).

Ранее Кабинет министров Украины согласовал законопроект "О внесении изменений в пункт 254.4 статьи 254 Налогового кодекса Украины", предусматривающий повышение ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР), пригодным для внедрения новейших радиотехнологий третьего-пятого поколений, с 45,83 грн до 3 тыс. грн, а также повышение коэффициента за дефрагментацию мобильной связи с 1,2 до 2,0. Как предполагается, принятие данного законопроекта увеличит соответствующие поступления от уплаты ренты с 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.