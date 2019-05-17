Киевcтар подключил к 4G-связи еще 281 н.п. в 15 областях



Оператор мобильной связи компания "Киевстар" подключила к 4G-связи еще 281 населенный пункт в 15 областях Украины, где проживает около 404 тысяч людей.



В частности, возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом появилась у жителей городов Сходница, Синевир, Тростянец, Золочев, Балаклея, Короп, Ржищев, Володарка и др.



Сегодня 4G связь "Киевстар" действует в 5994 населенных пунктах, где проживает около 27,5 млн, или 66,2% населения Украины.



Абоненты "Киевстар" уже смогли оценить преимущества новых технологий связи. Так, в 1 квартале 2019 года они увеличили потребление мобильного интернета вдвое. Например, в сети 4G среднее потребление дата-трафика на абонента больше 6 Гб.



Как отмечают в компании, абоненты используют возможности 4G в основном, для передачи и загрузки видеофайлов, для доступа к социальным сетям, а, также как замену фиксированному интернету в населенных пунктах, где есть сложности с проводной связью.



Для того, чтобы предоставлять абонентам качественные услуги передачи данных, "Киевстар" продолжает развивать сеть связи – сегодня в сети оператора свыше 27 тыс. базовых станций, из них 7 тыс. – для 4G связи.



Напомним, что в сети "Киевстар" средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводят в своем исследовании за 2018 год эксперты международной компании Ookla.