Телеком

14:16 16.05.2019

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

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5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

 Запуск в Украине мобильной связи пятого поколения (5G) возможен уже с 2020 года, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский.

"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот - а это выше 20 ГГц - будут определены этой осенью на WRC 2019", - написал он на своей странице в Facebook.

Животовский отметил, что ключевой вопрос на подготовительном этапе ко внедрению нового поколения связи - достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с частотного диапазона 700-800МГц в более низкие диапазоны.

"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда", и все страны это сделали лет 100 назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов", - подчеркнул глава НКРСИ.

Он также отметил, что комиссия не забудет и про диалог с операторами, поскольку вопрос бизнес-кейса для 5G пока не закрыт.

"В отличие от предыдущих технологий "G", пятое поколение - больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому мы только приветствуем самостоятельные инициативы операторов, а также находимся в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры по разного рода кейсам использования новых технологий", - заявил Животовский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020 году.

"Укравтодор" совместно с Nokia и "Vodafone Украина" с 25 апреля запустила тестовую IoT систему дорожной безопасности на 21км автодороги Н01. Планируется, что позже указанная система также будет протестирована в технологии 5G на одной из украинских автодорог.

О тестировании решений для 5G-сетей в апреле заявили также два других крупнейших мобильных оператора страны – "Киевстар" и lifecell.

Теги: #связь #нкрси #5g
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