Порошенко по правилам уволил экс-главу НКРСИ П.Яцука

Президент Украины Петр Порошенко восстановил в должности ранее уволенного главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации Петра Яцука, являющегося также главой набсовета дата-центра "Парковый", после чего опять уволил его, сославшись на основания, предусмотренные законом "Об очищении власти".

Как отмечается в указах президента №220-223 от 14 мая 2019 года, глава НКРСИ Александр Животовский уволен в связи с восстановлением в должности П.Яцука, после чего П.Яцук был снова уволен, а А.Животовский – снова назначен главной НКРСИ.

Как сообщалось, 17 мая 2014 года и.о. президента Украины 17 мая Александр Турчинов сменил шесть из семи членов НКРСИ. В новый состав из старого перешла член комиссии Елена Уласенко, которая отвечала в комиссии за регулирование радиочастотного ресурса.

В июне 2014 года экс-глава НКРСИ Петр Яцук обратился в Высший административный суд (ВАСУ) с требованием восстановить его в должности.

29 июля 2014 года президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главы НКРСИ Андрея Семенченко и назначил вместо него Александра Животовского; помимо того, глава государства частично сменил состав комиссии, в частности, были уволены члены регулятора Елена Уласенко, Анатолий Довгий, Сергей Дзюба, Владимир Олейник. В новый состав из старого перешли Владимир Гресько и Александр Скляров, а кроме них членами комиссии были назначены Виктор Лагошин и Виктор Мазур.

Согласно закону "О телекоммуникациях" НКРСИ состоит из главы и семи членов, которые назначаются указом президента.