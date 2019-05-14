Телеком

10:12 14.05.2019

Представитель АМКУ считает антиконкурентными требования lifecell по необходимости ценового регулирования предложений "Киевстар" и "Vodafone Украина"

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Представитель АМКУ считает антиконкурентными требования lifecell по необходимости ценового регулирования предложений "Киевстар" и "Vodafone Украина"

 Установление ценового регулирования для одних игроков рынка мобильной связи и отсутствие такового для других, в конечном счете, приведет к искажению конкуренции, считате государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

М.Процишен подчеркнула, что АМКУ убежден в правильности применения собственной методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, поскольку постоянно ее применяет, и уверен в законности своего решения по вопросам региональных тарифов - и эту позицию будет отстаивать в судах.

"Производство по делу длилось более двух лет, было удовлетворено более 10 ходатайств сторон с просьбой предоставить дополнительное время для аргументации. Заявитель неоднократно менял просительную часть своего заявления, в конечном счете, заявил о необходимости ценового регулирования предложений своих конкурентов, сохраняя свободное ценообразование для себя. Заявитель в рамках заявления говорит о необходимости снижения тарифов конкурентов, хотя параллельно компания ведет риторику о низкой стоимости услуг мобильной связи в Украине, что подтверждается их собственными действиями по повышению стоимости тарифных планов", - отметила М.Процишен относительно иска lifecell к АМКУ о пересмотре касающегося региональных тарифов "Киевстар" и "Vodafone Украина" решения.

Она также подчеркнула, что решение принималось по заявленному lifecell временному промежутку и пересматриваться также будет в рамках этого периода - несмотря на то, что на сегодняшний день уже введена процедура переноса абонентского номера (MNP), что, несомненно, создает дополнительные положительные опции для абонентов.

"АМКУ не защищает конкурентов, АМКУ защищает конкуренцию. Ценовое регулирование для одних игроков и отсутствие такового для других, в конечном счете, приведет к искажению конкуренции в пользу одного из участников, но не в пользу конечного потребителя, который потеряет возможность пользоваться акционными предложениями других двух участников рынка мобильной связи", - подчеркнула Государственный уполномоченный АМКУ.

Как сообщалось, ранее lifecell обратился в суд с просьбой признать недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 3 октября 2018 года, согласно которому тот отказался признавать нарушения со стороны мобильных операторов "Vodafone Украина" и "Киевстар" в части предполагаемого завышения цен на звонки на номера других сетей в определенных регионах страны.

Теги: #связь #тарифы #операторы #амку
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