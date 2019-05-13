Киберполиция в ходе антипиратской операции закрыла более 30 незаконных онлайн-кинотеатров

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в ходе проведения антипиратской спецоперации "Пират" прекратил деятельность более 30 онлайн-кинотеатров, сообщается на сайте киберполиции.

Согласно сообщению, полицейская операция по противодействию пиратству продолжалась в течение месяца. В ходе операции сотрудники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, четырем лицам уже сообщено о подозрении.

"Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых "пиратов" и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованных сторон к сотрудничеству в противодействии пиратству", - цитируется в сообщении начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, профилактическая операция "Пират" была направлена на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности.

По результатам проведения операции в суд впервые было направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах. Дело было квалифицировано по ч.1 ст.176 (нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы.

Во Львовской области была пресечена деятельность 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

На территории Донецкой, Черновицкой и Николаевской областях сотрудники киберполиции задокументировали деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование незаконной ретрансляции тысячи телеканалов. Среди них были обнаружены и запрещенные на территории Украины российские телеканалы.

Как сообщалось, киберполиция начала операцию "Пираты" по противодействию преступлениям, связанным с нарушением авторских прав, 8 апреля 2019 года.

В начале мая департамент отчитался о прекращении деятельности четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top. Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тыс. просмотров, а сайт Kinogo является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.