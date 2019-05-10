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11:58 10.05.2019

lifecell просит суд заставить АМКУ пересмотреть касающееся региональных тарифов "Киевстар" и "Vodafone Украина" решение

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lifecell просит суд заставить АМКУ пересмотреть касающееся региональных тарифов "Киевстар" и "Vodafone Украина" решение

 Оператор мобильной связи lifecell обратился в суд с просьбой признать недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 3 октября 2018 года, согласно которому тот отказался признавать нарушения со стороны мобильных операторов "Vodafone Украина" и "Киевстар" в части предполагаемого завышения цен на звонки на номера других сетей в определенных регионах страны.

"Со своей стороны компания "лайфселл" считает, что указанные операторы, злоупотребляя доминирующим положением в определенных регионах Украины, устанавливают необоснованно высокие цены для звонков своих абонентов на номера абонентов других операторов, создавая антиконкурентную среду. Однако, по нашему мнению, из-за процедурных нарушений АМКУ были неполно установлены и исследованы обстоятельства дела, что повлекло за собой вынесение незаконного решения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

Согласно информации, опубликованной в Едином реестре судебных решений, на данный момент суд объявил перерыв в подготовительном судебном заседании до 30 мая 2019 года и удовлетворил ходатайство lifecell о вызове эксперта и специалиста на судебное заседание для дачи разъяснений.

Как сообщалось, в октябре 2018 года lifecell завил, что намерен опротестовать отказ АМКУ признавать нарушения в ценовой политике "Vodafone Украина" и "Киевстар" по ряду регионов.

В 2015 году компания lifecell обратилась в АМКУ с заявлением о нарушении компаниями"Vodafone Украина" и "Киевстар" законодательства Украины о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, а именно установлением завышенных цен в некоторых регионах без объективных причин.

В lifecell считают, что в ситуации, когда доминирующий оператор устанавливает завышенные тарифы на звонки на номера других операторов в регионе, где он имеет наибольшую долю рынка, возникает барьер для смены оператора, поскольку при попытке перейти на более выгодный тарифный план оператора с меньшей долей рынка, абонент теряет круг контактов, которые пользуются услугами доминирующего оператора: стоимость звонка на номера сети другого оператора для них оказывается достаточно высокой.

Теги: #киевстар #lifecell #vodafone #амку
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