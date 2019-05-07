"Киевстар" перечислил средства на закупку медоборудования для Национального Института Рака

"Киевстар" вместе с Международным благотворительным фондом "Украинская Биржа Благотворительности" в рамках инициативы "Детская Надежда" помогли Национальному институту рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики Национального Института Рака.

На средства, которые абоненты "Киевстар" перечислили с помощью SMS-сообщений, были закуплены датчики и блок бесперебойного питания для аппарата УЗИ. Теперь более 2000 маленьких пациентов института смогут вовремя пройти необходимое дооперационное и послеоперационное обследование УЗИ.

"Благотворительные SMS – очень мощный инструмент для решения проблем нуждающихся. Мы основали инициативу "Детская надежда", чтобы дети с онкозаболеваниями могли вовремя пройти обследование и получить необходимую помощь в украинских больницах. Я очень рад, что "Киевстар" вместе с нашими небезразличными абонентами помогли деньгами на закупку необходимого оборудования. Мне очень хочется, чтобы каждый больной малыш выздоровел", – говорит Павел Даниман, директор по маркетингу "Киевстар".

В компании также напомнили, что каждый абонент предоплаченной связи "Киевстар" может пожертвовать деньги на помощь детям. Пожертвование может быть разовым - от 1 грн до 3000 грн - или регулярным – 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

"Сегодня в украинских больницах есть большая потребность в современном и высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет ежедневно и непрерывно спасать детские жизни. К сожалению, государственное финансирование не позволяет в достаточной мере укомплектовать Отделение лучевой диагностики Национального Института Рака, где ежегодно проходят обследование тысячи детей с онкологическими заболеваниями из всех регионов Украины. Поэтому, совместными усилиями благотворителей и абонентов "Киевстар" были собраны средства на приобретение жизненно важного оборудования", - говорит Ирина Гуцал, директор МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований "Киевстар" перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте "Украинской Биржи Благотворительности".

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает "Киевстар", прошли тщательные проверки на международном уровне группы VEON на предмет этичности ведения бизнеса.

МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" – первая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности. За 7 лет работы на платформе УББ привлечено более 170 млн грн, поддержано более 3,3 тыс. благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали свыше 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.