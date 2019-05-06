"Лаборатория Касперского" купила почти 30% разработчика софта "МойОфис"

"Лаборатория Касперского" стала владельцем 29,5% ООО "Новые облачные технологии" (НОТ), которое является разработчиком офисного ПО "МойОфис", следует из данных ЕГРЮЛ.

АО "Лаборатория Касперского" является совладельцем НОТ с 6 мая.

Факт сделки "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службах НОТ и "Лаборатории Касперского", отказавшись раскрывать ее финансовые параметры.

"Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера "Новых облачных технологий" Андрея Чеглакова, в результате сделки он сохранил 48,3% акций", - пояснили в пресс-службе НОТ.

НОТ за счет нового акционера в лице "Лаборатории Касперского" рассчитывает добавить в софт "МойОфис" функции обеспечения безопасности от вирусов и комплексных угроз, а также защиты данных. Также сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса НОТ, привлечь новых специалистов в команду и "гарантировать стабильность сотрудникам на годы вперед", сообщил через пресс-службу основатель и генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров.

В пресс-службе антивирусной компании добавили, что сделка является частью стратегии "Лаборатории Касперского" "по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления".

О том, что Лаборатория Касперского станет акционером НОТ, стало известно в середине апреля, тогда сообщалось, что сделка будет закрыта в течение двух месяцев.