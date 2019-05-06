Huawei, China Telecom и AzerTelecom вложат $140 млн в создание азиатско-европейского телеком-коридора

Инвестиции в создание азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы Azerbaijan Digital Hub оцениваются в $140 млн, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в эфире телеканала AzTV.

"В рамках Второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (в конце апреля 2019 года - ИФ) было подписано соглашение по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы Azerbaijan Digital Hub. Соглашение подписали ООО AzerTelecom, китайские Huawei и China Telecom. Сумма контракта составляет $140 млн" , - сказал Ш.Мустафаев.

AzerTelecom является дочерней структурой компании Bakcell (первый мобильный оператор и провайдер скоростного мобильного интернета в Азербайджане). AzerTelecom была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.

В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital Hub. Цель программы - превратить Азербайджан в "цифровой центр" для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. С реализацией программы Азербайджан станет телекоммуникационным коридором проекта "Один пояс, один путь".