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13:28 04.05.2019

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

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Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №186/2019 от 4 мая 2019 года обнародован в субботу на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

Ранее в этот день на сайте Нацсовета появилось заявление Ю.Артеменко, в котором он сообщил о решении подать в отставку и уйти с должности.

Теги: #телерадиовещание #указ #порошенко #артеменко #нацсовет
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