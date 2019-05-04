Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №186/2019 от 4 мая 2019 года обнародован в субботу на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

Ранее в этот день на сайте Нацсовета появилось заявление Ю.Артеменко, в котором он сообщил о решении подать в отставку и уйти с должности.