Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил о решении подать в отставку.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - сказано в заявлении Ю.Артеменко, обнародованном на сайте Нацсовета в субботу.

По его словам, причины такого решения две.

"Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил он.

Ю.Артеменко отметил, что коллективу Нацсовета, несмотря на критику, удалось сделать немало, в частности начать создание сети Общественного телевидения и радио, инициировать языковые квоты на радио, что "привело к появлению большого количества новых украинских песен и новых молодых исполнителей".

"Для защиты информационной безопасности нашего государства была ограничена трансляция около 80 телепрограмм из государства-агрессора. Зато за это время родилось более 50 наших родных, украинских спутниковых телеканалов", - отметил Ю.Артеменко.

Также, по его словам, было выдано 98 частот на линии разграничения, дерегулирована работа провайдеров программной услуги.

"Вместе мы преодолели тот негативный имидж, который складывался годами до прихода этого состава Нацсовета – "Взятка в обмен на лицензию"", - отмети он.

По словам Ю.Артеменко, из нереализованного осталось принятие нового закона об аудиовизуальных услугах, запуск фольклорного радио, открытие образовательного и военно-патриотического телеканалов, завершение строительства сети общественного вещания, создание мощного мониторингового центра.

"Но новые люди, которые придут на мое место, и в будущем – на места моих коллег, убежден, продолжат то, что так трудно мы начинали в середине 2014 года, и начнут новые проекты. Потому что такой закон жизни", - написал

Юрий Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.