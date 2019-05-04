Телеком

12:28 04.05.2019

Гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от гражданина России - КГБ Белоруссии

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Гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от гражданина России - КГБ Белоруссии

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов задержан за получение взятки, сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

"В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель гражданин Российской Федерации "К", - проинформировали в КГБ.

По информации комитета, в ходе следственных действий по месту жительства С.Сиводедова также обнаружено и изъято $470 тыс., полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих С.Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

"Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ведомстве.

О задержании С.Сиводедова ранее сообщили белорусские СМИ со ссылкой на источники.

"Белтелеком" - крупнейший оператор электросвязи в Беларуси, включает девять филиалов и три производства. На госпредприятии работают свыше 16,5 тыс. человек.

Бренд-портфель компании складывается из бренда "Белтелеком", которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в Интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и Интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).

Теги: #телеком #коррупция #беларусь
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