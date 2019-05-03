Телеком

20:39 03.05.2019

Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020г – глава Мининфраструктуры

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Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020г – глава Мининфраструктуры

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, в 2020 году может выставить на торги первые лицензии на 5G-частоты (пятое поколение мобильной связи), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на министра.

"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу 5G-технологии. По их словам, Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Таков план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", - процитировали в пресс-службе слова В.Омеляна.

Как сообщалось, "Укравтодор" совместно с Nokia и "Vodafone Украина" с 25 апреля запустила тестовую IoT систему дорожной безопасности на 21км автодороги Н01.

О тестировании решений для 5G сетей в апреле заявили также два других крупнейших мобильных оператора страны – "Киевстар" и lifecell.

Теги: #связь #лицензирование #ожидание
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