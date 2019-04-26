Телеком

20:46 26.04.2019

"Киевстар" предложил новый тарифный план в роуминге

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"Киевстар" предложил новый тарифный план в роуминге

"Киевстар", ведущий оператор мобильной связи в Украине, в дополнение к стандартному пакетному тарифному плану роуминга и планам "Простой роуминг" и "Комфортный роуминг" предложил абонентам "Идеальный роуминг".

"Оплатив стоимость услуги, абоненты получат дополнительные средства на бонусный счет для оплаты мобильной связи по значительно меньшим тарифам", – говорится в сообщении компании в пятницу.

Стандартный тарифный план за разговоры или интернет в роуминге предусматривает ежедневную оплату пакета из 100 МБ за 35 грн и 15 минут разговоров за 30 грн (для бизнес-абонентов – 80 грн за 200 МБ и 60 грн за 30 мин). За подключение планов "Простой роуминг" и "Комфортный роуминг" необходимо заплатить 1000 грн за 4 недели.

Как поясняет "Киевстар", "Идеальный роуминг" предлагает абоненту по его запросу индивидуальное предложение и инструкцию для подключения услуги, в котором стоимость интернета может быть ниже до 3,5 раз, а других услуг – в два раза.

Журналисту агентства "Интерфакс-Украина", который является pre-paid абонентом "Киевстара", при запросе на подключение оператор предложил получить до 150 мин или до 1500 МБ за 275 грн. "Выгодный тариф можно использовать одновременно на звонки и интернет. Пакет действует 30 дней", – сообщил "Киевстар".

Попытка агентства узнать предложение "Идеального роуминга" по одному из корпоративных номеров выдала ответ: "Хм, странно, сейчас для вас нет бонусов. Но мы уже готовим их."

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #роуминг #киевстар
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