Расследование дела о причинении "Укртелефильму" миллионных убытков завершено - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование фактов причинения убытков в сумме 68,72 млн грн госпредприятию "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".

Как сообщила пресс-служба НАБУ, 26 апреля троим подозреваемым – бывшему генеральному директору, его пособнику - организатору схемы, директору коммерческой компании - и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами осуществил отчуждение в пользу частной компании имущественных прав на 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа) в Киеве. Эти действия совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования их с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. В результате государству в лице ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В НАБУ напомнили, что 6 февраля 2019 года бывшему гендиректору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68,72 млн грн убытков.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины, директору коммерческого общества (ООО) - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.