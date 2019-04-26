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10:13 26.04.2019

Amazon в I квартале удвоил чистую прибыль, но дал слабый прогноз

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Amazon в I квартале удвоил чистую прибыль, но дал слабый прогноз

 Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в январе-марте увеличил чистую прибыль более чем вдвое, причем она достигла исторического максимума по итогам четвертого квартала подряд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $3,561 млрд, или $7,09 в расчете на акцию, по сравнению с $1,629 млрд, или $3,27 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Выручка поднялась на 17% и достигла $59,7 млрд против $51,042 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $4,7 на акцию при выручке в $59,68 млрд.

Выручка подразделения облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) подскочила более чем на 41% в первом квартале - до $7,696 млрд. Операционная прибыль AWS взлетела на 59% - до $2,223 млрд, сообщается в отчетности.

Amazon планирует в текущем квартале получить выручку в районе $59,5-63,5 млрд, что представляет собой повышение на 13-20% относительно апреля-июня 2018 года. Аналитики в среднем оценивают этот показатель в $62,39 млрд.

Также компания прогнозирует, что операционную прибыль будет находиться в диапазоне от $2,6 млрд до $3,6 млрд по сравнению с $3 млрд во втором квартале прошлого года. Эксперты предполагают в среднем $4,19 млрд.

Котировки акций Amazon в ходе электронных торгов в четверг выросли на 0,6% после опубликования отчетности.

С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 27%, в то время как значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 за этот период повысилось на 16,8%. Рыночная стоимость интернет-ритейлера составляет около $936 млрд.

Теги: #amazon #прибыль
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