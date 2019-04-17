Спутник является предпочтительной платформой доставки видео на украинском рынке – SES

Результаты исследования SES Satellite Monitor 2018 года показывают, что спутник является предпочтительной платформой доставки видео на украинском рынке, охватывая 34% телевизионных домохозяйств напрямую, что составляет более 4,5 миллионов, сообщили представители мирового оператора спутниковой связи SES во время встерчи с журналистами в Киеве во вторник.

Согласно исследованиям, кабельный, наземный эфирный и IPTV охваты составили 31%, 31% и 4% соответственно. SES обслуживает практически все украинские телевизионные домохозяйства, напрямую или опосредованно. Результаты исследования также демонстрируют, что спутниковая доставка HD контента в Украине увеличилась за два года вдвое, охватывая 1,3 миллиона HD домохозяйств в 2018 году, по сравнению с 0,7 миллионов HD домохозяйств в 2016 году.

Кроме того, по данным исследования, SES укрепляет свои позиции в качестве ведущего мирового дистрибьютора видео через спутник. Количество телевизионных домохозяйств увеличилось более чем на 4 миллиона, превысив 355 миллионов в 2018 году.

Результаты ежегодного исследования рынка компании SES продемонстрировали дальнейший рост технического охвата SES и подчеркнули важную роль спутника в прямой и опосредованной передаче видео большой аудитории надежным и экономически эффективным способом.

Результаты подчеркивают значимость спутникового вещания как привлекательной платформы для надежной и экономически эффективной доставки видео для широкой аудитории, что делает его идеальным для распространения HD и UHD контента. Сегодня SES доставляет около 2800 HD-каналов и более 40 коммерческих UHD-каналов - больше, чем любой другой оператор спутниковой связи.

В 2018 году SES провела исследование Satellite Monitor в 25-й раз.

SES является международным оператором спутниковой связи с более 70 спутниками на двух разных орбитах: геостационарной и средней околоземной орбите. SES предоставляет клиентам глобальную доставку видео и услуги передачи данных с помощью двух бизнес-единиц: SES Video и SES Networks.

SES Video охватывает более 355 миллионов телевизионных домохозяйств через Direct-to-Home (DTH) платформ, кабельные, наземные и IP-сети во всем мире. Портфолио SES Video включает в себя MX1, ведущего поставщика медиа услуг, предлагающего полный набор инновационных услуг для линейной и цифровой доставки, и спутниковую систему ASTRA, которая имеет самый большой телевизионный охват DTH в Европе.

SES Networks предоставляет глобальные управляемые услуги передачи данных, подключающие людей в разных секторах, таких как телекоммуникации, морская связь, авиационная связь и в энергетическом секторе, а также в правительственных структурах и организациях по всему миру. Портфолио SES Networks включает GovSat, 50/50 партнерство между правительством Люксембурга и компанией SES, а также O3b, единственную негеостационарную систему, предоставляющую сегодня услуги широкополосного доступа.