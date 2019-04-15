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19:10 15.04.2019

Зеленский упрочил статус явного фаворита второго тура по ставкам букмекеров

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Зеленский упрочил статус явного фаворита второго тура по ставкам букмекеров

Разрыв ставок, установленных букмекерами на участников второго тура президентских выборов в Украине, за минувшую неделю вырос, и за неделю до голосования Владимир Зеленский является явным фаворитом.

В частности, букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, принимает ставки на его победу на уровне 1,2 к 1, Петра Порошенко – 4 к 1, тогда как неделю назад они составляли соответственно 1,3 к 1 и 3,3 к 1.

У оператора "Пари-Матч" ставки на второй подряд срок нынешнего президента упали до 4,5 к 1 с 2,9 к 1, тогда как коэффициент на первое место В.Зеленского в избирательной гонке вырос до 1,2 к 1 с 1,45 к 1.

Еще один букмекер, 1Xbet, понизил ставки на победу П.Порошенко до 3,46 к 1 с 2,56 к 1 неделю назад, повысив их для В.Зеленского до 1,112 к 1 с 1,21 к 1.

У оператора "Фаворит спорт" ставки на будущее президентство В.Зеленского принимают с коэффициентом 1,18 к 1 по сравнению с 1,35 к 1 в прошлый понедельник, тогда как возможность нынешнего президента обойти своего соперника во втором туре оценивается ставкой 4,1 к 1 против 2,95 к 1 неделей ранее.

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК, В.Зеленский и действующий глава государства П.Порошенко набрали в первом туре выборов соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,6%. Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,1%.

Теги: #зеленский #кандидаты #ставки
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