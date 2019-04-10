В Луганской области восстановлено украинское аналоговое вещание

И.о. главы Луганской областной государственной администрации Сергей Филь сообщает о восстановлении аналогового вещания в области, при чем как на подконтрольной, так и неподконтрольной ее части.

"Вопрос восстановления украинского вещания решен! Наши обращения к президенту Украины Петр Порошенко, правительству и Генеральной прокуратуре были услышаны. Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", - написал С.Филь на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он отметил стратегическое значение подачи украинских каналов на территорию всей области. "Не забывайте, что против нас ведется не только необъявленная гибридная война страны-агрессора, но и информационная война за души, сердца и мнения украинцев. Должны максимально пристально защищать наше информационное пространство и реагировать на такие случаи", - написал С.Филь, обращаясь к чиновникам.