Телеком

17:49 09.04.2019

"Укртелеком" с помощью SID Bank вложит 270 млн грн в сеть оптического интернета

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"Укртелеком" с помощью SID Bank вложит 270 млн грн в сеть оптического интернета

"Укртелеком" инвестирует около 270 млн грн в развитие скоростной оптической сети доступа в интернет по технологии GPON в почти 300 небольших городах и селах, из которых почти 135 млн грн - привлеченные средства Словенского банка развития (SID Bank).

"Начало строительства оптической сети доступа запланировано на середину мая. Первые подключения к новой оптической сети - уже в июле", – сообщил оператор во вторник.

Согласно сообщению, проект рассчитан на два года и будет реализован совместно со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel "Искрател". Он предусматривает строительство более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий и скорость доступа абонентов до 200 Мбит/с, с возможностью пользоваться интернет-телефонией и интерактивным телевидением. Компания-партнер была выбрана по результатам тендера на комплексное решение по строительству сети, включая строительно-монтажные работы, поставку и настройку оборудования, отмечается в сообщении.

"Кредит застрахован страховой политикой SID банка для покрытия коммерческих и некоммерческих рисков. В этом проекте SID банк выступает как экспортно-кредитное агентство", – уточнил "Укртелеком".

ПАО "Укртелеком" завершило 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась на 2,3% - до 6,449 млрд грн.

Теги: #оптический_интернет #украина #интернет #укртелеком
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