Телеком

19:49 05.04.2019

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США - Ericsson

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Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США - Ericsson

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.

Эти сети были развернуты на оборудовании Ericsson, сообщается в пресс-релизе шведской компании.

В США услуги 5G теперь доступны абонентам Verizon в ряде районов Чикаго и Миннеаполиса. В Южной Корее пользоваться 5G могут абоненты SK Telecom и KT. Для пользования новыми услугами нужны смартфоны с поддержкой 5G, которые уже появились в продаже.

Ericsson в настоящее время анонсировала 18 соглашений с операторами о намерении развертывать 5G.

В частности, оператор Batelco недавно объявил о том, что будет использовать продукты и решения Ericsson для коммерческого развертывания сети 5G на всей территории Бахрейна. 5G-услуги на базе технологий МШПД и фиксировано-беспроводного доступа будут предложены частным пользователям и промышленным компаниям в разных регионах страны.

Ericsson AB - крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей. В 2018 году компания сократила чистый убыток в 5 раз - до 6,3 млрд шведских крон, выручку выросла на 3% и достигла 210,8 млрд крон.

Теги: #сети #телеком #мир #5g
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