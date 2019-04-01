НОТУ пригласит прошедших во второй тур кандидатов на пост президента принять участие в дебатах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах, отмечается в официальном заявлении на сайте НОТУ.

"Теле- и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков, поэтому могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях", - подчеркивается в сообщении НОТУ.

Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины.

В НОТУ также подчеркнули, что кандидаты на пост президента принимают участие в теледебатах лично, а в случае отказа или невозможности одного из участников присутствовать - выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Как сообщалось, по заявлению ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работала в рамках подготовки и выборов президента Украины голосования 31 марта прозрачно и на надлежащем уровне, а сами выборы были проведены в рамках украинского законодательства.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно по итогам обработки ЦИК85,07% протоколов.