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18:05 01.04.2019

НОТУ пригласит прошедших во второй тур кандидатов на пост президента принять участие в дебатах

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НОТУ пригласит прошедших во второй тур кандидатов на пост президента принять участие в дебатах

 Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах, отмечается в официальном заявлении на сайте НОТУ.

"Теле- и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков, поэтому могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях", - подчеркивается в сообщении НОТУ.

Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины.

В НОТУ также подчеркнули, что кандидаты на пост президента принимают участие в теледебатах лично, а в случае отказа или невозможности одного из участников присутствовать - выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Как сообщалось, по заявлению ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работала в рамках подготовки и выборов президента Украины голосования 31 марта прозрачно и на надлежащем уровне, а сами выборы были проведены в рамках украинского законодательства.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно по итогам обработки ЦИК85,07% протоколов.

Теги: #теледебаты #ноту #выборы
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