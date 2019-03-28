Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд за аннулированием лицензии телеканала "НАШ" Мураева

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию канала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага", Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ"), который самовольно, без внесения изменений в лицензию, изменил программную концепцию, сообщается на сайте регулятора.

По информации Нацсовета, женский телеканал "Макси-ТВ" самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения регулятора.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

В сообщении регулятора отмечается, что Нацсовет 1 марта провел внеплановую выездную проверку телеканала и установил неустранение тех нарушений, за которые "НАШ" получил санкцию "объявление предупреждения". Поэтому на заседании 28 марта 2019 года регулятором было принято решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала.

"Формат вещания не отвечает лицензионным условиям: по лицензии - культурологически-развлекательный с фильмопоказом, а фактически - информационно-аналитический", - подчеркнули в Нацсовете.

Как сообщалось, в феврале Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" за нарушение программной концепции.

В начале декабря 2018 года Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн