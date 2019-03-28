Кабмин создал Национальный центр оперативного управления телекомсетями

Кабинет министров Украины решил создать Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Это закреплено распоряжением Кабмина №177-р от 27 марта 2019 года.

Указанный центр предназначен для обеспечения оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями общего пользования всех операторов телекоммуникаций в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения и создается как государственное учреждение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в рамках общей численности и в пределах средств государственного бюджета, предусмотренного для Госспецсвязи.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил создать Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины еще в 2017 году.

В начале декабря 2018 года Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) объявила о начале работы Национального центра оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями Украины (НЦУ).