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12:39 28.03.2019

СМИ интенсивно освещают компании кандидатов в президенты Украины, но идут в фарватере определенных политических линий – мониторинг

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СМИ интенсивно освещают компании кандидатов в президенты Украины, но идут в фарватере определенных политических линий – мониторинг

 Украинские СМИ интенсивно освещали предвыборную компанию кандидатов в президенты Украины, однако чаще всего шли в фарватере определенных политических линий и допускали того или иного рода "перекосы", свидетельствуют данные мониторинга "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации" и "StopFake" при поддержке Совета Европы в Украине.

Так в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве эксперты констатировали, что СМИ интенсивно освещали предвыборную компанию, однако для того чтобы сформировать объективное видение кампании избирателю необходимо было бы просматривать несколько информационных источников. Специалисты пояснили: "Большинство информационных источников идут в фарватере определенных политических линий и остаются под мощным влиянием своих собственников".

В представленном на мероприятии обзоре говорится, что наибольшее освящение среди кандидатов в президенты получил действующий глава государства Петр Порошенко - 6 телеканалов и 7 интернет-СМИ. Сопредседатель "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Юрий Бойко получил освещение 2 телеканалов, лидер ВО"Батькивщина" Юлия Тимошенко - 1 телеканала и 1 интернет-СМИ, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 1 телеканала.

Эксперты отметили, что некоторые кандидаты в президенты Украины в ходе кампании распространяют пропагандистские тезисы России.

"Среди российских пропагандистских нарративов, которые проникли в украинскую медиасферу - попытки дискредитации Украинской православной церкви, украинской власти и некоторых политиков, а также легитимизации оккупации Крыма и части Донбасса", - рассказали в команде экспертов.

Мониторы проинформировали, что сообщения, которые могут указывать на возможное российское влияние, чаще всего появлялись в интернет-изданиях "Strana.ua", "Segodnya.ua", "Гордон", "Korrespondent.net", а также в новостных выпусках телеканалов "112.Украина", "Интер", "ICTV".

Аналитики также зафиксировали наличие материалов, которые имеют признаки политического заказа, которые, в частности, в позитивной тональности освещают фамилии всех кандидатов в президенты Украины.

Помимо этого экспертами были зафиксированы нарушения в обнародовании социологических данных.

"Ведущие политических ток-шоу нередко демонстрируют свою политическую ангажированность", - добавили мониторы.

Кроме того, аналитиками было выявлено 46 случаев возможного нарушения Кодекса этики украинского журналиста, большинство из которых касались нарушений стандарта баланса.

Мониторинг освящения в медиа президентской гонки в Украине проводился "Комиссией журналистской этики", "Платформой прав человека", "Украинским институтом медиа и коммуникации" и "StopFake" при поддержке Совета Европы в Украине с 4 февраля по 17 марта 2019 года. Эксперты анализировали выпуски новостей на 10 национальных каналах, 7 политических ток-шоу, 8 онлайн-СМИ, а также страницы 10 самых популярных кандидатов в президенты в Facebook, страницы 10 лидеров общественного мнения в Facebook (Дмитрий Чекалкин, Дмитрий Гордон, Виталий Портников, Юрий Бутусов, Алексей Мочанов, Олег Пономарь, Сергей Иванов, Роман Шрайк, Соня Кошкина, Вахтанг Кипиани) и Facebook-страницы СМИ.

Теги: #сми #кандидаты #выборы
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