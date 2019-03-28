"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" расширила покрытие 4G-связи еще на 259 населенных пунктах в 11 областях Украины.

"27 марта "Киевстар" подключил к 4G-связи еще 259 населенных пунктов, где проживает 758 тысяч человек. Основные работы по строительству 4G-сетей проведены в южных областях Украины, что связано с подготовкой к летнему сезону, когда спрос на мобильный интернет существенно растет", - отмечается в сообщении оператора.

Так, в Николаевской и Одесской областях связь 4G появилась в городах и поселках Вознесенск, Врадиевка, Кодыма, Курортное, Маяки, Новый Буг, Подольск, Сарата, Сергеевка, Теплодар, Троицкое, Татарбунары, Тузла. В Херсонской – Голая Пристань, Скадовск, Хорлы.

В Винницкой - в городах Крыжополь, Ямполь, Шаргород. В Днепропетровской – Апостолово, Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Синельниково. В Полтавской области – в городе Миргород. В Сумской области оператор подключил Кролевец, в Харьковской – Волчанск. В Черкасской – Городище и Корсунь-Шевченковский. В Черниговской – Бобровица, Десна, Гончаровское.

В Киевской области "Киевстар" подключил к 4G-связи Барышевку, Березань, Гребенки, Иванков, Переяслав-Хмельницкий, Ставище, Таращу и Узин.

На данный момент связь 4G от "Киевстар" работает в 4587 населенных пунктах, на территории, где проживает 24,1 млн человек, или 58% населения Украины.

Как сообщалось, "Киевстар" обошел "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета по данным лидера по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета компании Ookla.