"Киевстар" запускает платформу Cisco Jasper для управления М2М SIM-картами

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) запускает центр управления М2М (межмашинное взаимодействие) SIM-картами от компании Cisco Jasper для корпоративных клиентов оператора, сообщается на сайте "Киевстара".

Как отмечают в компании, облачная платформа позволит бизнес-клиентам "Киевстар" легко управлять M2M SIM-картами, которых, по данным оператора, уже более 1,5 млн, тем самым оптимизируя ресурсы, затраты и операционную деятельность.

"Количество М2М SIM-карт стабильно растет, а значит усиливается потребность бизнеса в их контроле и управлении, так как часто эти карты находятся в удаленных локациях. Чтобы превзойти ожидания бизнес-клиентов, мы предлагаем центр управления М2М от Cisco Jasper, который является ведущей в мире платформой", - комментирует запуск платформы директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает оператор, центр управления Cisco Jasper позволяет бизнес-клиентам: быстро масштабировать бизнес-процессы; снизить затраты на информационную систему в процессе ее создания и эксплуатации; обеспечить надежное качество обслуживания; налаживать процессы внедрения любого типа мобильных устройств; защитить развертывание технологии IoT с помощью многоуровневой системы безопасности.

"Мы рады, что вышли на рынок Украины, и "Киевстар" с их высокоскоростными мобильными сетями выбрал Cisco в качестве партнера для расширения возможностей бизнес-клиентов на их пути к внедрению IoT-технологий. Мы надеемся, что партнерство с "Киевстар" поможет индустрии интернета вещей в Украине развиваться и процветать", - цитирует пресс-служба генерального директора Global IoT Cloud в Cisco IoT Синди Паттерсон.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2018 году получил 6 млрд 802,46 млн грн чистой прибыли, что на 10,3% выше показателя 2017 года, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).