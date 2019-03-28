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09:38 28.03.2019

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

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Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Президент США Дональд Трамп в среду встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаем.

"Только что встретился с Сундаром Пичаем, президентом Google, у которого, очевидно, все довольно неплохо. Он решительно заявил, что всецело стремится сотрудничать с военными США, а не с китайскими военным", - написал Д.Трамп в Twitter.

Он также добавил, что на встрече обсуждались "политическая справедливость" и различные вещи, которые компания может сделать для страны.

"Встреча закончилась очень хорошо", - отметил президент США.

В свою очередь представитель Google, отвечая на запрос The Hill, сообщил, что встреча с Д.Трампом была "продуктивной".

"Мы рады продуктивным беседам с президентом об инвестировании в будущее американской рабочей силы, развитии передовых технологий и нашей постоянной приверженности работе с правительством США", - заявил представитель компании.

Как сообщается, С.Пичай также должен был встретиться в среду с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом, чтобы обсудить операции Google в Китае и ее нежелание работать на Пентагон.

Ранее президент США Д.Трамп обвинил Google в помощи военным Китая.

"Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!" - написал он в Twitter 17 марта.

Д.Трамп не уточнял тогда, в чем именно заключается помощь Китаю.

До этого Дж.Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным делам заявил, что работа Google косвенным образом приносит пользу китайским военным. Дж.Данфорд также не пояснял, на чем основывается этот вывод.

Теги: #сша #трамп #китай #google
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