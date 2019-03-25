Глава НКРСИ Животовский указал в е-декларации за 2018 г. 524 тыс. грн доходов

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 523 тыс. 974 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, заработная плата А.Животовского в 2018 году составила 497 тыс. 963 грн, проценты на банковский вклад – 26 тыс. 011 грн, а его жена за прошлый год получила 632 тыс. 400 грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

Кроме того, он задекларировал 36 тыс. 726 долл. на банковских счетах, а также 300 тыс. грн и 80 тыс. долл. наличных средств.

А.Животовский не владеет недвижимым имуществом, а пользуется взятой его женой в 2008 году в ипотеку квартирой в Киеве площадью 84 кв. м.

Согласно е-декларации, А.Животовский в прошлом году погасил 145 тыс. 233 грн основной суммы по кредитам и 75 тыс. 476 грн процентов по кредитам согласно договору ипотеки жены.

Глава Нацкомиссии также владеет автомобилем Toyota Prado 2008 года выпуска, а его жена – Toyota RAV4 2013 года выпуска.