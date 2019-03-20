Телеком

17:36 20.03.2019

Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

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Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

Введенное в действие указом президента Украины №82/2019 решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" изменяет условия санкций, наложенных на российскую компанию "Петер-Сервис" и ее украинскую дочку "Петер-Сервис Украина".

Согласно действующей редакции санкционных списков, запрет заключать и выполнять условия договоров по интеграции и обслуживанию программных продуктов производства "Петер-Сервис" и "Петер-Сервис Украина", действует за исключением необходимости устранения аварийных ситуаций, которые делают невозможным выполнение оператором телекоммуникаций своих обязанностей.

Ранее пункт про исключения в санкционных условиях отсутствовал.

Компания "Петер-Сервис Украина" являлась подрядчиком мобильного оператора компании "Киевстар". В частности, на основе биллингового решения "Петер-Сервис Украина" была проведена миграция ШПД-абонентов "Билайна Украина" в сеть "Киевстара".

Российский разработчик решений для телекоммуникационной отрасли компания "Петер-Сервис" основана в 1992 году, компанией реализовано 120 проектов для более чем 60 операторов связи в 10 странах мира.

Теги: #связь #санкции #снбо #киевстар #оператор #петер_сервис
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