"Google Украина" запустила проект по популяризации культурно-исторического наследия "Аутентичная Украина"

Компания "Google Украина" по заказу Министерства культуры Украины запустила виртуальное пространство, содержащее коллекцию аутентичных аудио- и визуальных примеров украинской айдентики, который презентовала в Киеве в среду, сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина" с места событий.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил важность такого проекта для Украины.

"Ресурс, над которым мы работаем совместно с "Google Украина", он сейчас очень на руку, потому что сегодня существует определенный тренд, когда украинцы начинают интересоваться тем, что существует внутри страны. Ее особенностями, культурой, наследием... Я не хочу пафоса, но это очень важный момент", - отметил он.

Е.Нищук подчеркнул важность передачи информации о культурном наследия Украины через современные каналы, такие как проекты "Google Украина", поскольку это дает возможность заинтересовать большую аудиторию и показать Украину в лучшем свете.

Как отмечают в "Google Украина", одной из целей проекта является сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Украины.

Платформа "Аутентичная Украина" состоит из двух частей. Первая из них - "Материальное культурное наследие" - представлена виртуальными турами, другая - "Нематериальное культурное наследие" - содержит пять разделов: "Устные традиции и формы выражения", "Исполнительское искусство", "Знание и практики, касающиеся природы и вселенной", "Традиционные ремесла" и "Обычаи, обряды и празднования".

На сайте также предусмотрена возможность добавлять и расширять информационное наполнение.

Информация доступна на украинском и английском языках.

По мнению "Google Украина", важной частью проекта является его образовательная составляющая - в частности, это интерактивные тесты в конце каждого раздела, которые могут быть использованы педагогами во время учебного процесса.

Платформа "Аутентичная Украина" объединяет в себе также и другие проекты "Google Украина", такие как 3D-оцифровка украинских музеев под открытым небом, церквей и оперных театров.

Техническую часть проекта реализовывала компания Jam Development (Украина).