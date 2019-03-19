Телеком

17:41 19.03.2019

Арабские страны решили создать собственный космический спутник

1 мин читать
Арабские страны решили создать собственный космический спутник

Одиннадцать арабских стран подписали на Конференции по вопросам космоса в ОАЭ соглашение о сотрудничестве в области развития космической программы.

"Сегодня на Конференции по вопросам космоса в Абу-Даби, мы присутствовали на подписании соглашения первой межарабской структуры по сотрудничеству в космосе, в которой примут участие 11 арабских государств", - приводят западные СМИ слова вице-президента и премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

По его словам, первым проектом межарабской структуры станет "спутник, над которым арабские ученые будут работать здесь в ОАЭ".

В 2017 году шейх пообещал к 2022 году отправить на МКС четырех астронавтов из ОАЭ.

Теги: #космос #спутник #арабы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:47 16.03.2019
Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

00:13 12.03.2019
США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

16:12 08.03.2019
Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

12:24 08.03.2019
Crew Dragon отстыковался от МКС

Crew Dragon отстыковался от МКС

07:50 22.02.2019
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США

01:09 22.02.2019
Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

11:27 21.02.2019
Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

06:36 20.02.2019
Трамп подписал документ о создании космических сил ВС США

Трамп подписал документ о создании космических сил ВС США

01:29 14.02.2019
НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

17:52 11.02.2019
Фактическое бюджетное финансирование космической программы Украины в 2013-2017гг. составило 34% от предусмотренного

Фактическое бюджетное финансирование космической программы Украины в 2013-2017гг. составило 34% от предусмотренного

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Российская МТС констатирует наличие доли риска в развитии собственной розницы "Vodafone Украина"

"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента

Instagram с 19 марта тестирует функцию встроенных покупок в приложении

"Vodafone Украина" в 2018г увеличил доход на 8% и сократил чистую прибыль на 18%

Xiaomi получила $2 млрд прибыли в 2018г благодаря активному росту выручки

"Киевстар" в 2019 году намерен увеличить инвестиции в развитие 4G на 18-20%

"Интертелеком" сменил гендиректора

lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

Кабмин разрешил подписать соглашение с Японией о предоставлении гранта на приобретение оборудования для НОТУ

Американская Jabil откроет второй завод по сборке электроники в Закарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА