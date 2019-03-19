Российская МТС констатирует наличие доли риска в развитии собственной розницы "Vodafone Украина"

"Мобильные ТелеСистемы" (МТС, Россия) отмечают зависимость мобильного ритейла в Украине, в частности развития собственной розничной сети магазинов ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", Киев), от экономической ситуации в стране.

"Невозможность развивать и поддерживать собственную розничную сеть в рамках существующего законодательства может привести к финансовым и репутационным потерям ПрАО "ВФ Украина", - подчеркивается в консолидированном отчете МТС за четвертый квартал 2018 года.

В компании отмечают, что бизнес сотового ритейла в Украине сильно зависит от экономической ситуации и изменения курса национальной валюты, на него оказывают значительное влияние изменения в государственном регулировании и экономической политике.

Как заявляют в МТС, в случае даже несущественного ухудшения экономической ситуации и колебания национальной валюты на рынке сотового ритейла значительно усиливается ценовая конкуренция, которая может привести к потере доходов и снижению маржинальности сети.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" откроет магазин в киевском Главпочтамте вместо закрывшегося "Укрпошта Арт Хаб".

В начале 2018 года "Vodafone Украина" сообщала о планах до конца 2018 года увеличить сеть собственных магазинов с 30 до 200, а к концу 2019 года - до 300-350. Кроме того, в планах компании - применение VR-технологий в ритейле.

"Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 18,1% до 1,8 млрд грн., увеличила доход на 8% до 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% до 6,9 млрд грн. по сравнению с показателями 2017 года. По результатам 2018 года количество клиентов "Vodafone Украина" составило 19,7 млн (сокращение на 5,3% к 2017г).

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.