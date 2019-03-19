Телеком

16:33 19.03.2019

Instagram с 19 марта тестирует функцию встроенных покупок в приложении

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Instagram с 19 марта тестирует функцию встроенных покупок в приложении

Instagram с 19 марта тестирует функцию Checkout (англ. "оформление заказа"), позволяющую покупать товары напрямую в приложении, причем пользователь может сохранить данные в Instagram, чтобы ускорить процесс, пишет The Verge.

Для начала функция доступна в собственных блогах более чем для 20 брендов, включая Nike, Adidas, Dior, H&M, MAC Cosmetics, Uniqlo, Zara, Michael Kors, Oscar de la Renta, Prada, а также для дизайнерской платформы Revolve.

Под товарами, для которых действует возможность встроенной покупки, видна большая голубая кнопка "Checkout on Instagram". Ранее покупки через Instagram требовали перехода на веб-сайт ритейлера, и аналитики отмечали, что из-за этого многие пользователи не завершают заказ.

Покупатели смогут оплатить заказ при помощи карт Visa и Mastercard, а также платежных систем Discover и PayPal. В дальнейшем планируется добавление других вариантов и функций.

"Со временем Checkout может стать существенной частью нашего бизнеса", - отметил директор Instagram по продуктам Вишал Шах.

В среднем 130 млн человек в месяц нажимают теги различных товаров, размещенных для продажи в Instagram.

Как ожидается, пользователи смогут быстрее удовлетворить желание купить модные вещи, а Instagram и компания Facebook Inc., которой он принадлежит, получат новый источник дохода.

Как сообщалось в прошлом году, Instagram параллельно разрабатывает отдельное приложение для шоппинга, его название пока неизвестно.

Теги: #instagram
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