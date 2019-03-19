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16:06 19.03.2019

"Vodafone Украина" в 2018г увеличил доход на 8% и сократил чистую прибыль на 18%

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"Vodafone Украина" в 2018г увеличил доход на 8% и сократил чистую прибыль на 18%

 Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн и объясняет это увеличением затрат вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении и достиг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Основной причиной увеличения доходов "Vodafone Украина" стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Клиенты "Vodafone Украина" по результатам 2018 года оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ трафика в месяц. В прошлом году клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе оператора также отметили, что тарифы "Vodafone Украина" являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU - 55,7 грн.

В целом инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 21,6 млрд грн.

По результатам 2018 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 19,7 млн (сокращение на 5,3%). Как отмечает оператор, такое сокращение абонентской базы в прошедшем году вызвано недоступностью услуг связи на некоторых территориях на востоке страны.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" по итогам 2017г получила чистую прибыль в 2,2 млрд грн, что на 76% выше показателя 2016 года. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 7,2% - до 11,9 млрд грн, а показатель OIBDA - на 36,6% до 5,2 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Теги: #vodafone_украина #прибыль
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