"Киевстар" в 2019 году намерен увеличить инвестиции в развитие 4G на 18-20%

"Киевстар", ведущий украинский оператор связи, в 2019 году намерен инвестировать в развитие связи стандарта 4G (LTE) на 18-20% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил президент компании Александр Комаров. Напомним, по результатам 2018 года капитальные затраты компании были 3,1 млрд грн.

"В 2018 году мы увеличили инвестиции в LTE на 18%. В 2019 и 2020 годах мы планируем поддерживать такие же темпы роста и даже выше – до 20%", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

А.Комаров уточнил, что "Киевстар", как и другие мобильные операторы, купившие по итогам тендеров лицензии 3G и 4G, сейчас находятся примерно в середине цикла инвестирования во внедрение этих стандартов связи.

"Еще несколько лет мы будем активно инвестировать в LTE сопоставимые суммы, около 3 млрд грн в год", – сказал президент крупнейшего оператора.

Он уточнил, что в настоящее время "Киевстар" концентрируется именно на внедрении более перспективного с точки зрения скорости и объема передачи данных 4G. Президент компании отметил, что в случае готовности государства предоставить оператором частоты в диапазоне 700-800 МГц и обеспечить для рынка принцип технологической нейтральности, указанные выше инвестиции могут быть увеличены для покрытия новыми стандартами связи сел и сокращения "цифрового разрыва".

А.Комаров также высказал мнение, что возможное внедрение стандарта связи 5G на украинском рынке пока преждевременно, так как опережает рыночные потребности и готовности участников рынка инвестировать.

В то же время он сообщил, что "Киевстар" намерен вкладывать ежегодно около 100 млн грн собственных средств в новые перспективные бизнес-направления, среди которых он назвал финтех, IoT, облачные решение и технологии, big data.

По его словам, цель - за три года довести долю этого нового дохода в общем доходе "Киевстара" до 10%. Президент компании уточнил, что в настоящее время ведется поиск оптимальных форм сотрудничества с возможными партнерами в этих направлениях.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Его услугами по состоянию на конец четвертого квартала 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и более 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Чистый доход "Киевстар" в 2018 году составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 13,6% - до 17,421млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 6,5%, до 1,206 млрд грн.

Показатель EBITDA в прошлом году увеличился на 14,2% и составил 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%.

Капитальные расходы "Киевстара" за год (не включая плату за лицензии) выросли на 18,4% и составили 3,1 млрд грн.