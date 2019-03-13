lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

Мобильный оператор компания lifecell запустил информационный сайт, посвященный внедрению в Украине MNP (Mobile Number Portability) – услуги, которая позволяет абоненту сохранить свой полный номер телефона (включая код оператора) при смене мобильного оператора.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента маркетинговых и цифровых коммуникаций, lifecell Анна Дзюба, MNP является неотъемлемой составляющей свободного телеком-рынка и способствует развитию здоровой конкуренции – поскольку возможность сменить оператора в любой момент без потери своего привычного номера, стимулирует игроков рынка мобильной связи предоставлять качественные услуги и формировать оптимальные предложения.

"Мы хотим, чтобы клиенты всех мобильных операторов Украины были подготовлены к запуску MNP в Украине - поняли процедуру и знали, что нужно делать для переноса номера. Запустить услугу в Украине пытались целых девять лет с момента принятия соответствующего закона. И, наконец, это произойдет. Именно поэтому на mnp.com.ua и установлен таймер обратного отсчета времени", - подчеркнула она.

Сайт mnp.com.ua содержит детальную информацию об услуге MNP, ее преимуществах, а также пошаговую инструкцию о том, как воспользоваться новой для украинского телеком-рынка услугой.

Также на сайте установлен таймер обратного отсчета, показывающий, сколько времени осталось до 1 мая – срок, когда услуга MNP заработает и в Украине.