Телеком

16:41 13.03.2019

lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

1 мин читать
lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

 Мобильный оператор компания lifecell запустил информационный сайт, посвященный внедрению в Украине MNP (Mobile Number Portability) – услуги, которая позволяет абоненту сохранить свой полный номер телефона (включая код оператора) при смене мобильного оператора.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента маркетинговых и цифровых коммуникаций, lifecell Анна Дзюба, MNP является неотъемлемой составляющей свободного телеком-рынка и способствует развитию здоровой конкуренции – поскольку возможность сменить оператора в любой момент без потери своего привычного номера, стимулирует игроков рынка мобильной связи предоставлять качественные услуги и формировать оптимальные предложения.

"Мы хотим, чтобы клиенты всех мобильных операторов Украины были подготовлены к запуску MNP в Украине - поняли процедуру и знали, что нужно делать для переноса номера. Запустить услугу в Украине пытались целых девять лет с момента принятия соответствующего закона. И, наконец, это произойдет. Именно поэтому на mnp.com.ua и установлен таймер обратного отсчета времени", - подчеркнула она.

Сайт mnp.com.ua содержит детальную информацию об услуге MNP, ее преимуществах, а также пошаговую инструкцию о том, как воспользоваться новой для украинского телеком-рынка услугой.

Также на сайте установлен таймер обратного отсчета, показывающий, сколько времени осталось до 1 мая – срок, когда услуга MNP заработает и в Украине.

Теги: #сайт #lifecell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 28.02.2019
Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

10:23 27.02.2019
Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

13:31 01.02.2019
Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

15:51 18.01.2019
Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

00:33 07.01.2019
ПЦУ открыла собственный временный сайт

ПЦУ открыла собственный временный сайт

01:11 30.12.2018
Министерство по делам ветеранов запустило свой официальный сайт

Министерство по делам ветеранов запустило свой официальный сайт

19:25 26.12.2018
ЦИК презентовала рабочую модель новой версии официального сайта, которая должна заработать в марте

ЦИК презентовала рабочую модель новой версии официального сайта, которая должна заработать в марте

15:33 07.12.2018
lifecell в партнерстве с Global Bilgi открыл контакт-центр в Никополе

lifecell в партнерстве с Global Bilgi открыл контакт-центр в Никополе

09:49 05.12.2018
lifecell повысит стоимость более половины тарифов на 25-75 грн

lifecell повысит стоимость более половины тарифов на 25-75 грн

13:34 26.11.2018
В Минобороны Украины сообщают о сбоях в работе сайта ведомства из-за большого количества посетителей

В Минобороны Украины сообщают о сбоях в работе сайта ведомства из-за большого количества посетителей

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил подписать соглашение с Японией о предоставлении гранта на приобретение оборудования для НОТУ

Американская Jabil откроет второй завод по сборке электроники в Закарпатье

Киев. Львов и Харьков формирует 2/3 открытых IT-позиций – база CleverStaff

Нацсовет по телерадиовещанию продлил срок запрета на вещание RTVI до марта 2020г

В Департаменте киберполиции выступают за изучение в украинских школах кибергигиены

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 5 радиочастот и 9 цифровых программ регионального вещания

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

НОТУ увольняет исполнительного директора в связи с сокращением должности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА